Nel film dedicato a Maria Callas rivive anche il genio di Tirelli

C’è uno stretto legame che unisce Maria Callas – alla quale è dedicato il film di Pablo Larrain con protagonista Angelina Jolie, in uscita nelle sale dal primo gennaio – all’arte di Umberto Tirelli (foto), il sarto teatrale originario di Gualtieri, legato a tanti artisti e produzioni cinematografiche di grande successo. Il costumista del film "Maria" è Massimo Cantini Parrini che, per celebrare i 60 anni della Sartoria Tirelli Trappetti, di recente ha incontrato gli studenti reggiani al teatro Valli, per poi prendere parte alle celebrazioni di Tirelli, a Gualtieri.

Inoltre, Marcello Stecco, ex assessore e ora presidente della Fondazione Antonio Ligabue, ricorda il grande legame fra il sarto gualtierese e la divina della lirica: "Nei primi anni ’50 Umbero Tirelli lavora a Milano nella Sartoria Finzi che collabora con il teatro la Scala per la Traviata di Luchino Visconti, con interprete Maria Callas. E’ in questa occasione che nasce un rapporto di reciproca attenzione rafforzato nel 1958 da una prova di costume realizzato a casa di Maria Callas alla presenza del regista Franco Zeffirelli".