Nel fosso camion carico di metallo, disagi al traffico

Appena il tempo di tirare un sospiro di sollievo per la mancata emergenza del torrente Enza, nelle ore del maltempo dello scorso fine settimana, che ieri mattina il ribaltamento di un camion fuori strada, sull’ex Statale 62 a Sorbolo Levante di Brescello, nei pressi del passaggio a livello ferroviario, ha provocato disagi al traffico durante la fase dei rilievo e poi in serata, quando sono state approntate le operazioni per poter recuperare in sicurezza il mezzo pesante, che era finito nel fossato laterale. L’incidente si è verificato ieri mattina.

Per fortuna non risultano conseguenze alle persone. Il conducente, un cittadino di origine rumena di 48 anni, residente nel Vicentino, non ha riportato traumi. Il camion trasportava materiale in metallo per conto di una impresa padovana. Dopo la prima fase dei rilievi è stato deciso di rinviare il recupero del camion nelle ore serali, per evitare di bloccare il traffico durante l’ora di punta dell’ora di pranzo e del tardo pomeriggio.

Durante le operazioni di recupero il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, come capita quando viene chiuso il ponte sull’Enza al confine tra Brescello e la provincia parmense.