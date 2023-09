Nel libro di Styles c’è anche Campovolo

"Buonasera Reggio Emilia, benvenuti allo spettacolo finale! È veramente molto speciale concludere il mio tour qui, in Italia, un Paese che ha un posto speciale nel mio cuore". Gli oltre 103mila spettatori presenti la sera del 22 luglio 2023 al Campovolo sicuramente riconosceranno questo saluto all’istante. Così parlava Harry Styles a Reggio Emilia. Nel libro ‘Harry Styles. Il gentiluomo del Pop’ di Michelangelo Iossa, in libreria da oggi edito da Diarkos, un intero capitolo è dedicato alla data reggiana del Love On Tour che ha tenuto impegnato il cantante britannico per tre anni fino, appunto, all’apoteosi dello show musicale nella nostra città. Il re della ‘Livenaissance’ del 2023, ovvero il Rinascimento dei grandi concerti, la straordinaria fioritura dell’universo dei live, nell’era post-Covid, ha fatto registrare sold out negli stadi ovunque nel mondo, lanciato dichiarazioni d’amore al pubblico adorante, messo in scena show elettrizzanti. Tutto per arrivare qui, a Reggio, dove ha donato se stesso senza limiti ai fan, in attesa da giorni, stretti nella morsa micidiale dell’anti-ciclone Caronte, esibendosi anche in un ottimo italiano. Il libro di Iossa documenta l’esplosione di un fenomeno musicale planetario, che nella realtà ha il volto candido e sofisticato di un ragazzo (1994) non certo nuovo all’ambiente. L’esperienza con i One Direction si fa ancora sentire, tanto è vero che l’artista ha messo d’accordo tutti, pubblico e critica, con i suoi tre album solisti, comprese le fan della prima ora, le Directers, e quelle della nuova era solista, le Stylers. "Desidero fare musica che resista alla prova del tempo e che sia davvero importante per le persone", è una frase di Harry riportata da Iossa. Oltre cento i milioni di dischi venduti, classifiche conquistate a suon di hit. Il ‘gentiluomo del pop’ è riuscito a costruire con intelligenza, carisma, disinvoltura, lavoro e talento una straordinaria carriera solista. "La musica è fantastica, esiste una canzone per ogni emozione. Riuscite ad immaginare un mondo senza musica?", si chiede ancora Harry, e come dargli torto ? Il volume è corredato di 16 pagine a colori, e fra le fotografie alcune sono state scattate proprio durante la tappa reggiana. È Campovolo la data che mette la parola fine al colossale Love On Tour iniziato a Las Vegas nel settembre 2021 e proseguito lungo centosessantanove concerti tra l’America settentrionale e l’Asia. Una sorta di ‘repubblica del pop’, così definisce Iossa il popolo degli Stylers reggiani. "Mi ricorderò di questa serata per tutta la vita. Grazie per essere stati degli amici meravigliosi", li avrebbe poi salutati l’idolo, quella sera.

Lara Maria Ferrari