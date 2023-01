Nel luogo dello schianto nasce un presepe

Lo squarcio lasciato nella siepe della recinzione di un’abitazione privata, in seguito alla sbandata di un’autovettura, si è trasformato in una specie di "grotta" per accogliere la scena della Natività, come "segno di ringraziamento" per l’esito non tragico dello schianto, che si è concluso senza gravi conseguenze per la persona coinvolta. Accade a Bagnolo, in via Beviera, a ridosso della strada che collega a Correggio. Una strada ben nota per i tanti incidenti che si sono sempre verificati, alcuni anche molto gravi.

"A inizio dicembre – racconta Ivana Azzoni, impiegata in pensione che abita proprio in via Beviera – qui c’è stato un incidente. Un’auto ha sbandato, finendo nella siepe. Solo per un gran colpo di fortuna la donna che era al volante è uscita praticamente illesa da quello schianto, che ha rischiato di avere conseguenze ben più gravi. E’ però rimasto lo squarcio nella recinzione. Così, nell’osservare quel buco, il mio giovanissimo nipotino Emanuel ha avuto l’idea di realizzare proprio lì un presepe: non solo per coprire provvisoriamente quel buco, ma soprattutto come ringraziamento al Cielo per non essere successo l’irreparabile in quell’incidente". E così è stato.

In breve tempo l’area danneggiata dall’autovettura si è trasformata in una "grotta" pronta ad accogliere la scena della Natività, appoggiata a dei bancali colorati, che vorrebbero rappresentare i vari popoli del mondo, le varie culture e tradizioni, spesso in bilico tra loro. "I bancali, se bene impilati uno sopra l’altro, sono in grado di sorreggere anche pesi enormi. Ma se sono scostati tra loro, messi in modo scoordinato, rischiano di cedere a ogni minimo movimento. E’ questo il significato che abbiamo voluto dare – aggiunge la signora Ivana – con quei bancali colorati su cui abbiamo deciso di porre il presepe".

E ancora: "L’essere stati testimoni di un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, ci ha dato l’idea del presepe nel punto dello schianto. Di fronte a scampati pericoli non bisogna dimenticare o sottovalutare, ma essere riconoscenti…".

Antonio Lecci