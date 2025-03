"Nel mio ristorante i sapori autentici"

A Reggio c’era tutto, ma mancava un ristorante georgiano. Marekhi Peradze è arrivata in città nel 2010, in Georgia era insegnante di musica: "Sono partita lasciando mio marito e i miei figli di 16 e 17 anni, all’inizio è stata durissima. Non conoscevo la lingua e ho lavorato come badante per 13 anni, ma le famiglie mi hanno sempre trattata come una figlia". Quando si è sentita pronta, ha aperto Mada (in via Mameli), che in georgiano significa "appetito". "Non mi aspettavo così tanta affluenza, i reggiani hanno accolto con entusiasmo i nostri Chincali (fagotti) e la nostra (Chacciapuri) focaccia". Oggi la sua soddisfazione più grande è vedere ogni sera reggiani e georgiani seduti insieme nello stesso locale.