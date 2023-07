Nel mirino le auto parcheggiate Finestrini spaccati e furti all’interno

Una lunga serie di furti in auto in sosta ha interessato alcuni parcheggi, in particolare nei pressi di locali pubblici e ristoranti. L’altra sera i ladri hanno agito anche nell’area esterna di un ristorante pizzeria tra Guastalla e Novellara, dove ad alcune vetture sono stati rotti i finestrini. Si è partiti da un’auto in cui era stato lasciato un borsello su un sedile, per arrivare ad altre vetture nello stesso parcheggio.

Il bottino non risulta ingente, visto che nelle auto non si trovavano oggetti di grande valore, ma sono stati portati via borselli e contenitori con documenti, soprattutto legati all’attività professionale dei derubati, oltre a oggetti vari. Documenti senza alcun valore commerciale per i ladri e che potrebbero venir gettati via. Ieri mattina sono stati diversi i derubati che si sono presentati nelle rispettive caserme, in particolare a Guastalla, per sporgere le querele, soprattutto per i danni lasciati alle vetture.

Simili episodi anche nella vicina Novellara. Una borsetta è stata rubata da un veicolo in sosta pure a Cadelbosco Sopra.