Nel nome di Augusto diecimila euro per curare i bambini

NOVELLARA

L’associazione "Augusto per la Vita" di Novellara, presieduta da Rosy Fantuzzi, a lungo compagna dello storico leader dei Nomadi, Augusto Daolio, ha donato diecimila euro, raccolti negli ultimi mesi, a sostegno delle attività della Oncoematologia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Ferrara. La donazione, a cui ha contribuito il Comune ferrarese, è andata all’Ail Ferrara per l’acquisto di un ecocardiografo dal valore di 50 mila euro. La strumentazione è in grado di effettuare misurazioni complesse per monitorare al meglio la funzionalità dell’apparato cardiaco nei piccoli pazienti ematologici ed oncologici. Alla cerimonia di consegna, ieri mattina, erano presenti il sindaco ferrarese Alan Fabbri con l’assessore Marco Gulinelli, Rosy Fantuzzi, dirigenti ospedalieri, rappresentanti della band "Mercanti e Servi" che ha contribuito all’operazione di raccolta fondi. L’associazione "Augusto per la Vita" è ormai da anni attiva nel campo della solidarietà e ogni anno partecipa al Nomadincontro – che si svolge il 18 e 19 febbraio a Novellara – consegnando importanti contributi in denaro a favore dalla ricerca medica.