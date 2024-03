Nel Parco Enza anche un osso nel cerchio rituale: "È ora di fare qualcosa, l’area va sorvegliata"

Il parco Enza ancora sotto attacco dei vandali. In questi mesi diverse sono state le denunce a causa di atti vandalici, dopo le scritte e altri danneggiamenti, ora è stato rinvenuto un altarino, formato da un giro di sassi con all’interno un osso. A trovarlo i volontari dell’associazione ’Reggio Emilia Ripuliamoci’, che ormai sono diventati dei veri guardiani del territorio, sempre pronti a ripulire e a segnalare le cose che non vanno.

"E’ stato il nostro volontario Mauro Rossi a rinvenire questa specie di altarino – spiega Stefano Ferrari, della stessa associazione – è ora di fare qualcosa. Non si può andare avanti cosi, e non si possono certo sottovalutare anche questi strani episodi. Da tempo li denunciamo sia al comune che alle forze dell’ordine. Lo scorso anno abbiamo trovato anche dei fuochi accesi sotto gli alberi, e vista la siccità di quei giorni c’era il rischio di incendiare tutto il parco". Sempre in quella zona sono state rinvenute anche delle carcasse di polli, ovviamente non e detto che i due episodi siano correlati, ma è strano, anche perche non è certo il tempo di grigliate. "Questa zona è abbandonata a se stessa – afferma Ferrari – non ci sono le telecamere e questi vandali hanno buon gioco". E meno male che ci sono questi volontari di questa emerita associazione "Reggio Emilia Ripuliamoci" che va anche nelle scuole ad insegnare il rispetto del territorio. Lo stesso Ferrari tutte le settimane assieme all’associazione "Partecipazione" va a distribuire i pasti ai senza tetto che si rifugiano in stazione. L’ennesimo, strano episodio avvenuto al Parco Enza è stato subito denunciato ai carabinieri, che stanno indagando anche sugli episodi precedenti.

Nina Reverberi