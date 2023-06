Nel parco Santa Maria c’è l’angolo ’Matteo Incerti’

Il Parco Santa Maria, a due passi dalla questura, da ieri ospita una panchina e un leggio con una targa che rimanda via internet alla vita del giornalista e scrittore (e da ultimo portavoced del M5s al Senato) Matteo Incerti, scomparso in Canada nello scorso agosto: una scelta simbolica perché fu proprio questa oasi ad ospitare la prima battaglia politica di Matteo, che si batteva giovanissimo per salvaguardare questo spazio verde.

L’inagurazione della panchina (donata dagli amici della famiglia), e del sito biografico www.matteoincerti.it (che si deve ad una raccolta fondi online alla quale hanno partecipato tante persone, anche dall’estero. Il sito internet (www.matteoincerti.it ) ha visto presenti il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori, l’assessora Carlotta Bonvicini, l’ex vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni. "Matteo da ragazzino, insieme a Paride Allegri ha fatto qui la sua prima battaglia. In questo spazio volevano fare un parcheggio e loro alla sera venivano a piantumare alberi agli ingressi per non permettere alle macchine di entrare, e hanno combattuto insieme ai comitati fino a quando il Comune non ha creato questo bellissimo parco di cui lui andava molto orgoglioso. La quercia sotto cui è stata messa la panchina era stata piantata da loro e Matteo veniva sempre a guardarla, quindi è giusto che sia questo il posto in cui venga ricordato", ha ricordato Cristina, la mamma del giornalista.

E Maria Edera Spadoni: "Matteo era una forza della natura e sia a Reggioche a Roma era esattamente la stessa persona, mille idee e proposte soprattutto per Reggio, di cui era innamorato. Era una di quelle persone che iniziava a scriverti alle 7 del mattino perché era sempre molto propositivo e anche a Roma era conosciuto da tutti e tutti i parlamentari gli volevano bene".