Nel pollaio tra le galline spunta un’aquila reale

di Giuliana Sciaboni Le abitudini degli animali selvatici stanno cambiando? Sembrerebbe di sì. Pochi giorni fa un’aquila reale, incredibilmente, è stata trovata in un recinto per galline a San Polo d’Enza. A rendere noto il ritrovamento è stato Ivano Chiapponi, responsabile del Rifugio Matildico - Centro recupero animali selvatici (C.R.A.S) di San Polo, che ha postato le foto su Facebook. "Dobbiamo veramente renderci conto che gli animali stanno cambiando atteggiamento nei confronti delle persone – ha commentato –. Quest’aquila è finita dentro a un recinto per galline. Il proprietario, un mio amico, recentemente mi diceva che gli sparivano le galline e non capiva cosa stesse succedendo". Vista l’aquila nel recinto, il proprietario ha contattato subito il responsabile del Rifugio, che è intervenuto prontamente per prestare soccorso all’animale in difficoltà. "Ho chiamato il mio veterinario, il dottor Tiziano Iemmi di Traversetolo, che si occupa degli uccelli – spiega Chiapponi –, e siamo andati là. Abbiamo guardato l’aquila e ci siamo accorti che aveva un problemino a un occhio, una specie di cataratta. Adesso è in terapia al Rifugio, in una voliera attrezzata per aquile, per almeno una settimana, poi la metteremo in forma anche con l’alimentazione e andremo a liberarla, su in alto dove...