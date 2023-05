"Nel quartiere Peep troppi blackout? Lunedì al via i lavori"

Non c’è pace per il quartiere Peep. Nei giorni scorsi in alcune abitazioni sono stati registrati temporanei blackout della corrente elettrica e il problema è stato affrontato dall’Assessore ai lavori pubblici Giorgio Severi. "Voglio subito sgombrare il campo da dubbi che alcuni residenti ci hanno espresso: i blackout non hanno nulla a che fare con il cantiere per la nuova scuola in corso nella zona e con il cedimento franoso che si è verificato alcune settimane fa: si tratta di un intervento da parte di Enel che deve sostituire una linea di bassa tensione che ha evidenziato dei problemi con un cavo lesionato in più punti. Al momento la corrente è stata ripristinata attraverso l’utilizzo di appositi generatori. Da lunedì Enel effettuerà uno scavo lungo via Aldo Moro, in cui sarà posizionata una nuova polifora posacavi con una linea rinnovata. Dalle previsioni di Enel i lavori saranno conclusi entro pochi giorni".