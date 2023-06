Nel Reggiano danni per 63,58 milioni di euro

L’alluvione dello scorso 17 maggio continua a presentare il conto: 12mila imprese in tutta la Regione colpite, per un totale di 1,1 miliardi di euro, mentre per quanto riguarda il solo territorio provinciale di Reggio si sommano danni per 63,5 milioni di euro con diversi cantieri in atto. E proprio su uno di questi, quello legato alla viabilità della provinciale 57 tra Ventasso e Vetto (aggravata dalle piogge di giugno) si è soffermata Stefania Bondavalli, consigliera regionale della lista Bonaccini, in una interrogazione a risposta immediata in aula.

"Servono risposte tempestive per affrontare e risolvere le numerose criticità idrogeologiche ormai storicamente presenti nelle aree collinari e montane. Ecco perché è fondamentale il ripristino della viabilità sulla provinciale 57 vicino a Gottano, tra Ventasso e Vetto". Immediata la risposta di Irene Priolo, assessore regionale all’ambiente, sempre in aula: "La stima dei danni nel reggiano è pari a 63,58 milioni. Sono già stati attivati e conclusi i primi interventi, alcuni di quelli considerati più urgenti, anche sulla strada che collega Vetto al Ventasso. Sono poi in corso lavori sulla scarpata di monte nei due comuni e sono previsti ulteriori interventi nell’area per la riduzione del rischio idrogeologico". Nella stima fatta dall’assessore, vengono poi suddivisi ulteriormente 245 interventi definiti ‘urgenti’ per un totale di 48 milioni di euro. E proprio sull’erogazione dei fondi, Priolo ha voluto puntualizzare: "Non possiamo correre il rischio di arrivare all’autunno senza aver completato gli interventi di somma urgenza e confidiamo nel fatto che il governo stanzi al più presto le risorse necessarie". Per poi aggiungere: "Siamo preoccupati: serve un decreto specifico" trovando anche la netta presa di posizione di Michele De Pascale, presidente della provincia ravennate, a parlare a nome di tutti i colleghi: "Non possiamo ancora azionare gli indennizzi per le imprese perché non c’è la sufficiente copertura. Il ritmo dei cantieri però non può essere dettato da quello dei flussi di denaro: ecco perché servono flussi finanziari costanti e uno scatto sugli indennizzi. Siamo molto preoccupati che non si comprenda la dinamica di quanto accade. E in quel caso, se non si interviene in fretta, sarà un disastro".