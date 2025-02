Nel Reggiano le opere maggiori sono già in corso a Cerezzola

Un piano da 1,2 miliardi di euro per realizzare e completare 111 opere strategiche per l’Emilia-Romagna con l’obiettivo di migliorare la gestione della risorsa idrica e fronteggiare le emergenze. Gli otto Consorzi di bonifica dell’Emilia-Romagna insieme al Canale Emiliano Romagnolo (Cer) stanno realizzando una serie di interventi, che saranno ultimati entro la fine del 2026, per la messa in sicurezza del territorio, la salvaguardia ambientale e la regolazione delle acque. Gli obiettivi dei progetti sono stati presentati dal presidente della Regione, Michele de Pascale, e dal presidente dell’Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, Francesco Vincenzi, presenti l’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo, e l’assessore all’agricoltura Alessio Mammi.

Dice Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale): "Sono diversi gli interventi in corso di svolgimento. I più importanti da un punto di vista dell’impatto sul territorio sono due: quello lungo l’asta fluviale del torrente Enza, progetto di rifunzionalizzazione della Traversa di derivazione dell’acqua a Cerezzola, nel Comune di Canossa, che servirà sia la provincia di Reggio che quella di Parma; e i lavori sul canale di Ganaceto, altro intervento di efficientamento delle opere idrauliche che ci permetterà di avere un significativo risparmio dell’uso della risorsa idrica nell’area modenese che comprende i territori dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Modena e Soliera".