Nel ricordo di Enrico Berlinguer. Una mostra con scatti inediti

Quarant’anni fa morì Enrico Berlinguer, il leader del Pci e uno dei politici più apprezzati trasversalmente dagli italiani. Reggio lo ricorderà oggi con una serie di iniziative a lui dedicate a Palazzo Masdoni, in via Toschi, che fu la storica sede della federazione provinciale del partito comunista. Tra gli eventi – organizzati da fondazione Reggio Tricolore, in collaborazione con Istoreco e col patrocinio del Comune – anche la mostra personale di Stefano Rossi, fotoreporter del Carlino, che inaugura oggi alle 16. Oltre alle immagini riprese da un’altra angolazione – rispetto all’istantanea a colori, la più iconica sulla figura di Berlinguer, realizzata dal genio di Luigi Ghirri durante il celebre comizio al campovolo di Reggio (tra i più partecipati della storia, con un milione di persone) il 18 settembre del 1983 – ci sono anche una serie di scatti inediti che sono il cuore dell’esposizione. Si tratta di un servizio che ritrae la reazione di centinaia di persone che accorsero nel cortile di Palazzo Masdoni, fuori dalla sede Pci, non appena saputa la notizia della morte di Berlinguer, l’11 giugno del 1984 a Padova. "All’epoca lavoravo per la Gazzetta di Reggio – racconta Rossi – L’allora direttore Umberto Bonafini mi mandò a vedere la reazione di chi comprava l’edizione straordinaria dell’Unità, appena uscita. Tanti di quegli scatti non furono pubblicati e, nel quarantesimo anniversario dalla morte di Berlinguer, mi sembrava opportuno ricordarlo a Palazzo Masdoni".

Tra le foto si riconoscono l’allora sindaco di Reggio, Ugo Benassi, il segretario provinciale del Pci, il compianto Vincenzo Bertolini, così come un giovane Marco Massari, attuale primo cittadino, all’epoca militante in Fgci. Parte di questi scatti sono stati anche inseriti nella mostra nazionale dedicata a Berlinguer che ha fatto il giro d’Italia, tra Milano, Roma, Napoli, Bologna e infine tappa a Reggio alla festa del Pd nazionale appena conclusa, dove anche Bianca, la figlia di Berlinguer, nota giornalista, l’ha visitata apprezzandola.

Prima del taglio del nastro oggi a palazzo Masdoni, ricordi e testimonianze del Pci con letture di Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari. Alle 16,30 incontro col sindaco Massari, Arturo Bertoldi (Istoreco), Alessandro Carri e Antonio Bernardi (ex Pci), Cristian Sesena (Cgil), Chiara Nasi (Cirfood) e Dumas Iori (Reggio Tricolore). Alle 17,30 dialogo sulla figura di Berlinguer con Lorenzo Capitani, Roberta Mori (Pd) e Pietro Folena (ex segretario nazionale Fgci)

Daniele Petrone