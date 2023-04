Nel ricordo di Luis Sepúlveda

Nel ricordo di Luis – Lucho – Sepúlveda. Domani saranno tre anni dalla scomparsa di Luis Sepúlveda, vinto dal Covid 19, lui che era sopravvissuto a torture e carcerazioni, nel Cile di Pinochet. Quale modo migliore per ricordarlo se non con la presenza della sua traduttrice storica – e carissima amica – Ilide Carmignani? Oggi alle 17, al Binario49 in via Turri, Ilide presenterà il suo libro ‘Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba’ (Salani, 2021), dialogando con Francesco Merli, direttore di Ematologia del Santa Maria Nuova. L’appuntamento è parte del cartellone ‘Il mio mestiere è leggere libri’. Le letture sceniche saranno di TeatroChe, con Mauro Bertozzi alla narrazione e le musiche originali di Riccardo Sgavetti. Nota per essere la ‘voce’ di Sepúlveda e Roberto Bolaño, Ingresso gratuito, prenotazione consigliata via Whatsapp al 3475889449.

Lara Maria Ferrari