Nel segno del fotovoltaico, Project Group ha triplicato il fatturato

Project Group ha triplicato il fatturato in soli due anni. Punto di riferimento per il fotovoltaico industriale e per i sistemi di automazione con soluzioni robotizzate, importante pilastro economico del territorio, l’azienda è passata dai 4,5 milioni del 2020 ai 15 milioni del bilancio finale 2022. Fondata 53 anni fa, oggi ha 52 addetti ed è passata dalle piccole istallazioni elettriche alla gestione completa della fabbrica e all’industria 4.0.

Il risultato 2022 "è una tappa importante di un percorso di crescita - spiega il presidente di Project Group, Matteo Monti (foto) - che punta alla leadership in settori di punta, quali quelli dell’automazione industriale e della robotica. Strategici anche gli impianti fotovoltaici industriali, tanto che ne abbiamo installati già per 27mila kiloWatt". Ed aggiunge che l’elettrotecnica e l’automazione elettronica "rappresentano per l’azienda i settori chiave per l’ideazione e la realizzazione di ogni tipo di progetto civile o industriale, pubblico o privato".

L’organizzazione interna è caratterizzata dalle divisioni: impiantistica, risparmio energetico, automazione-Atex, robotica, macchine utensili, sicurezza e service post vendita. L’impennata di domanda di impianti per l’autoproduzione di energia, a seguito del rialzo del prezzo dei prodotti energetici, ha trovato Project Group pronta: infatti installa i migliori prodotti esistenti sul mercato mondiale, sia moduli fotovoltaici che sistemi per l’accumulo dell’energia.

Importante è, poi, il know how nella robotica: è in grado di realizzare isole robotizzate partendo da qualsiasi esigenza. Per quanto attiene l’impiantistica, la Project realizza e mette in funzione sistemi per la trasformazione, la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica, in ambito industriale. L’azienda, inoltre, realizza impianti di automazioni industriali anche personalizzati. Vi è infine l’installazione di sistemi di allarme, di videosorveglianza e di controllo degli accessi.

Francesca Chilloni