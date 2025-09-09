’Nel Segno del Leone’ conclude la residenza d’artista ’Zodiacos’

Da via Turri parte una chiamata pubblica per ’Legarsi al quartiere’. È questo il titolo della nuova tappa del progetto Sottosopra: da oggi a venerdì 12 settembre (dalle 16 alle 19) in via Turri 49 la Compagnia del Buco raccoglierà foto, disegni, ricordi personali di chi abita e vive quella zona della città. Le suggestioni ricevute daranno vita a una mappa collettiva dei luoghi più significativi del quartiere. Sabato 13 settembre (alle 16) con un’installazione performativa partecipata, ispirata all’arte relazionale di Maria Alai, si intrecceranno i fili di tutte quelle storie: a partire da Binario49, i punti individuati verranno collegati con tanti fili colorati, a cui saranno appese le testimonianze delle persone coinvolte nel percorso, con l’obiettivo di tracciare nello spazio pubblico una nuova geografia di memoria condivisa. Chiunque voglia inviare il proprio contributo può scrivere a compagniadelbuco@gmail.com.

Oggi alle 19.30 nell’area del Sottoponte, con la presentazione dello spettacolo di danza contemporanea Nel Segno del Leone, si conclude la residenza d’artista ’Zodiacos’ dedicata al nuovo lavoro della compagnia Natiscalzi DT, realizzata anche nell’ambito del progetto Urban Vibes/Urban Flow all’interno di Estate popolare. Lo spettacolo con Serena Gelsomini, Alberto Gnola e Federico Russo, e con la regia di Claudia Rossi Valli e Tommaso Monza, è un’esperienza potente e immersiva: tre danzatori incarnano il fuoco, l’orgoglio, il desiderio di essere visti. Leader per natura ma fragili dietro la maschera, si muovono come costellazioni in rivolta, esplorando i simboli e le contraddizioni del segno più carismatico dello Zodiaco. Dalle 19 aperitivo a cura di Binario49.

Sottosopra è una proposta di Associazione culturale Cinqueminuti, Associazione Casa d’Altri – Binario49, Natiscalzi DT e Compagnia del Buco, in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Simonini, con il sostegno di Fondazione Manodori, in rete con Sottoponte, Estate popolare e Supercultura.