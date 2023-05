Nel segno della Costituzione Primo maggio di rabbia tra protesta e musica

Festa dei lavoratori oggi primo maggio, una giornata preludio della protesta di sabato 6 maggio contro le politiche del governo. Quest’anno la festa è dedicata ai 75 anni della Costituzione.

A Reggio oggi alle 15 il corteo promosso dalle forze sindacali Cgil, Cisl e Uil parte da viale Montegrappa per raggiungere piazza Martiri del 7 Luglio. Dopo i vari interventi dei rappresentanti sindacali Cristian Sesena (segretario generale Cgil Reggio), Rosamaria Papaleo (segretaria generale Cisl Emilia Centrale) e Roberto Rinaldi (coordinatore Uil Modena e Reggio), dalle 17 viene dato spazio alla musica con il concerto della cantante Nada, protagonista del live in piazza, preceduta dal giovane artista reggiano Thoè.

Dalle 15,30 la manifestazione organizzata da Città Migrande, dall’Arco di via Roma, a Reggio.

Anche in provincia non mancano le manifestazioni del Primo Maggio. A Guastalla per la festa dei lavoratori torna il tour della banda locale con partenza da piazza Mazzini in pullman alle 8,15 e tappe a San Martino, San Giacomo, San Rocco, San Girolamo, Tagliata, Rsa Pieve, Solarolo, Pieve, ospedale, San Giorgio e sonata finale alle 12,45 in piazza Mazzini. A Santa Vittoria di Gualtieri il tradizionale e festoso corteo bandistico in paese con tappe gastronomiche. Mentre al teatro Sociale di Gualtieri, oltre a visite guidate dal tardo pomeriggio, dalle 20 torna la cena dei lavoratori.

A Correggio ritrovo alle 9 al centro sociale Espansione Sud e partenza per la deposizione dei fiori ai luoghi che ricordano il lavoro, alle 10,30 in corso Mazzini una rappresentazione sull’antifascismo e interventi di rappresentanti sindacali, alle 17,30 concerto bandistico a palazzo dei Principi.

A Castelnovo Sotto stamattina distribuzione di garofani in piazza e dalle 11 gnocco fritto. A Cogruzzo festa del volontariato dei ragazzi. Al centro sociale di Lentigione, a Brescello, sfilata dei trattori alle 11, visita al parco e pranzo su prenotazione, nel pomeriggio animazioni per bambini e musica dal vivo.

A Castelnovo Monti alle 10 distribuzione di garofani e interventi sindacali in piazza della Luna, poi la banda di Felina. Ad Albinea alle 10 in piazza Cavicchioni distribuzione di garofani e piano bar. A San Polo alle 9,30 festa da via Rampognana e raduno di trattori in via XXVI Maggio con la banda Candian di Montechiarugolo.

