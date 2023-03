Nel solco di Camillo Prampolini (Ri)nasce il giornale dei socialisti

di Gabriele Gallo

Nel solco dell’eredità morale di Camillo Prampolini, adeguando il suo retaggio alle sfide di oggi. Questa la mission del quotidiano on-line "La Giustizia", che lo storico politico socialista reggiano, ed ex parlamentare, Mauro Del Bue, ha riportato agli occhi del pubblico, come cofondatore e direttore responsabile. Riportato perché "La Giustizia" era il nome originale del giornale dato alle stampe proprio da Camillo Prampolini nel 1886. Per questo la sede scelta dalla redazione dell’odierna "Giustizia" e dai vertici dell’Associazione Socialista Liberale che con la pubblicazione web è in diretta correlazione, per la presentazione dell’iniziativa a Reggio è stata quantomai emblematica. Ci si è ritrovati infatti nei locali della fondazione Simonini, in via Merulo in città, che ospita proprio la raccolta del quotidiano ideato alla fine del XIX secolo da Prampolini.

In rete da circa un mese "La Giustizia" vuole essere, ha affermato Mauro Del Bue "una ripresa degli ideali di giustizia sociale propugnanti da Prampolini, secondo i tempi di oggi, dove essa è globale e globalmente deve essere governata. A questo aggiungiamo un altro obiettivo fondamentale: promuovere una giustizia civile e penale che preveda la separazione delle carriere dei magistrati, la riforma del Csm e del carcere preventivo".

In buona sostanza i temi cari all’esponente del Psi (che nonostante le numerose diaspore seguite all’epoca di "Mani Pulite" ha mantenuto nel suo seno una discreta parte del socialismo italiano) che del garantismo ha sempre fatto una bandiera considerando che "i socialisti da sempre sono promotori dei diritti civili. "La Giustizia nasce anche come doveroso omaggio a chi è stato vittima dell’uso distorto della giustizia. Vuole essere – ha aggiunto Del Bue – un giornale profondo nella politica e nei messaggi, di analisi e proposta, serio ma non serioso, leggero e divertente nel comunicare. Pazzerello un po’ come me, insomma".

Presenti all’evento di presentazione diverse figure storiche del Psi della Prima Repubblica come Riccardo Nencini il quale ha sottolineato come "rifondare ‘La Giustizia’ ha permesso di tenere vicini alla politica tanti compagni, che hanno ancora voglia di esprimere opinioni e di dibattere in modo che non vadano disperse personalità e idee; assieme all’associazione lavoriamo per preservare due parole d’ordine: salvare la memoria socialista e non vendersi ad alcuno". Mauro Del Bue ha infine tenuto a precisare che redattori e collaboratori de ‘La Giustizia’ sono "tutti volontari, nessuno prende un euro. Lo facciamo per devozione alla nostra storia".