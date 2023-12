Nel taccuino del ds Goretti c’è l’opzione Emiliano Pattarello

Potrebbe essere Emiliano Pattarello uno dei volti nuovi della Reggiana per affrontare al meglio il girone di ritorno. L’esterno offensivo classe ‘99, piede mancino e attualmente all’Arezzo, piace parecchio al direttore sportivo Roberto Goretti che sta sondando il terreno per capire quali potrebbero essere i margini di manovra per metterlo a disposizione di Nesta.

Nato a Dolo, in provincia di Venezia, Pattarello è cresciuto nelle giovanili del Bologna e ha fatto le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Renate, Arzignano e Trento. L’anno scorso ha vinto la Serie D con l’Arezzo e il suo inizio di stagione in Serie C, con 3 reti segnate e 6 assist serviti ai compagni, ha attirato le attenzioni degli uomini mercato dei granata.

178 cm per 75 kg, molto rapido e altrettanto smaliziato, può giocare sia come esterno d’attacco (partendo preferibilmente da destra) che come seconda punta.

Una mossa che potrebbe ricalcare alcune operazioni vincenti del recente passato (vedi Girma e Varela) giocatori acquistati con un indennizzo minimo, ma che poi sono diventati professionisti di livello.

I calciatori della Reggiana nel frattempo iniziano a godersi le vacanze dopo la doppietta di vittorie, con Sudtirol e Catanzaro, con cui hanno concluso il girone d’andata e questo 2023. La squadra si ritroverà poi la mattina del 3 gennaio per iniziare a preparare la sfida con il Pisa del 13 gennaio.

