NEL TRATTO REGGIANO DELLA A1

Un 38enne romagnolo si trova ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dopo un brutto incidente che si è verificato ieri pomeriggio verso le 17 in autostrada.

L’uomo è uscito di strada con la sua auto, volando oltre il guardrail, nel tratto reggiano sulla A1, al chilometro 130 in direzione Sud verso Bologna. Immediati i soccorsi con un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero che ha trasportato d’urgenza il ferito.

Sul posto anche i vigili del fuoco in ottica di prevezione. Al vaglio le cause della fuoriuscita con gli agenti della polizia stradale che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto ed accertare eventuali responsabilità.