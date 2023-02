Nel trionfo di Elly Schlein Reggio va a Bonaccini

In una serata al cardiopalma arriva la grande sorpresa: la vittoria di Elly Schlein per la segreteria del Pd. Grandissima tensione nella sede Pd di via Gandhi, che sfocia in gioia, incredulità e delusione. Per quanto riguarda il dato reggiano, prevale Stefano Bonaccini, il più votato nella nostra provincia (dato parziale) con il 59-60 %, per Elly Schlein 40-41 %.. A Reggio e provincia i votanti per le primarie Pd sono stati 21.404 (nel 2019 erano stati 25400).

In città dati un po’ diversi. Bonaccini a Reggio prevale di misura, poco più del 51 % (anche qui dato provvisorio), contro quasi il 49 % dell’avversaria. Elly Schlein ha vinto nei seggi 1, 3, 4 e 5, a Bonaccini 2, 6, 7 e 8.

In provincia la nuova segretaria Pd avrebbe prevalso solo in due comuni reggiani: Castelnovo Monti e Viano. Situazione singolare ad Albinea: nel capoluogo avanti la Schlein, a Borzano Bonaccini, risultato finale conquistato dal governatore della regione per soli due voti.

Alcuni dati • Scandiano 2: votanti 1035, Bonaccini 665, Schlein, 358, bianche 9, nulle 2. Che qualcosa di strano fosse nell’aria si è avvertito fin dai primi dati sullo spoglio nazionale. Nella sede Pd di via Gandhi i volti dei sostenitori di Bonaccini si sono fatti seri, la cavalcata vincente è svanita in pochi istanti e si è trasformata in una battaglia. Mentre dai seggi di città e provincia arrivavano sotto la pioggia i militanti, portando gli scatoloni con le schede, nella sede Pd saliva la tensione. I sostenitori della Schlein rifiutavano ogni dichiarazione, ma appena ci allontanavamo, vedevamo il politico girarsi con un grande sorriso verso un compagno e sussurrare: "Andiamo bene!" Fino all’annuncio dell’incredibile vittoria e al commento euforico dei sostenitori della nuova segretaria Pd: "Siamo sotto choc!".

Arriva anche il primo commento, con le ultime schede da contare si preferisce non pronunciare la parola vittoria: "Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato ottenuto da Elly Schlein, che partita da outsider ha dimostrato la serietà e la forza della sua proposta politica, e ha raccolto consensi crescenti a partire dai circoli fino al dato di oggi. Crediamo che grazie alla sua mozione congressuale sia possibile lavorare da domani a un nuovo Pd saldamente progressista, ecologista e femminista, e come promesso nelle settimane scorse il nostro impegno sarà in questa direzione".

Paolo Patria