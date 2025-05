Nel weekend la Festa della Legalità. La lotta e l’impegno contro le mafie

"Una programmazione ricca di appuntamenti per continuare a seminare la cultura dell’antimafia e della legalità". Così il sindaco Stefano Marazzi e l’assessora Alessia Pellicciari presentano la ‘Festa della Legalità’ che animerà il paese da domani, venerdì 23 maggio, a lunedì 26, organizzata a dieci anni dall’Operazione Aemilia (che toccò direttamente anche Bibbiano con vari arresti) nell’ambito del progetto ‘Idea Resistente’ - in collaborazione con Anpi, Auser, Pro Loco e Spi Cgil Bibbiano. Domattina, in Piazza Reverberi si terrà un incontro riservato alle classi della scuola secondaria Dante Alighieri, dell’Istituto Maria Ausiliatrice e della scuola dell’Infanzia comunale Allende.

Le iniziative proseguono sabato pomeriggio, alle 17.30, – sempre in piazza Reverberi – con la consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni alla presenza di Margherita Asta (nella foto), referente regionale del settore ’Memoria’ di Libera: Asta è figlia di Barbara Rizzo, sorella di Giuseppe e Salvatore Asta, vittime della strage di Pizzolungo. Insieme a lei sarà presente Giovanni Mattia, referente di Libera Reggio.

A seguire, dalle 18.30, si terrà ’Libera l’aperitivo’, una apericena con i prodotti provenienti dalla coop di ’Libera Terra’ che coltivano i terreni confiscati alle mafie. L’intrattenimento musicale sarà curato da ’I bottoni del servo’. Domenica 25 maggio, ritrovo alle 10.30 in piazza per la ’Camminata della libertà’, una passeggiata di 4 km nei luoghi della memoria e della resistenza, arrivo alle 12.30 al Parco Manara per il ’Pranzo della Legalità’. Il menù prevede antipasto, primo, dolce, acqua, vino e caffè (23 euro adulti, 13 i bambini; prenotazioni obbligatoria al 347/7390495).

A concludere la programmazione, un incontro aperto a tutta la cittadinanza, lunedì alle ore 21 nella Sala Barazzoni del Teatro Metropolis, dal titolo ’Dieci anni dalla maxi-operazione Aemilia: facciamo il punto’. Interverranno il Presidente della Provincia Giorgio Zanni, e Giovanni Mattia. "La mafia dev’essere contrastata a tutti i livelli, a partire dal nostro ruolo di cittadini attivi – sottolineano Marazzi e Pellicciari –, con il coinvolgimento delle realtà del terzo settore e, soprattutto, delle scuole. Il giudice Falcone, che ricorderemo il 23 maggio, amava ripetere: ‘È tempo di andare avanti, non più confidando sull’impegno straordinario di pochi, ma con l’impegno ordinario di tutti’. Facciamo nostre le sue parole e proseguiamo questo cammino di memoria e impegno".

Francesca Chilloni