Nella Baniolum dei barbari si gioca ad harpastum. Chiusa con successo la rievocazione storica

Un paese che torna indietro nel tempo. A Bagnolo è stato un successo il festival Baniolum Barbaricum, dedicato all’alto Medioevo e alle invasioni barbariche, con la direzione di Manuela Bertolini e il coordinamento di Roberto Dallari. Tante le rievocazioni storiche al parco Europa, sul tema "I barbari nell’impero romano: esercito, migrazioni, vita quotidiana", tra spettacoli, laboratori didattici, mostre… Si è rivissuto anche il matrimonio tra una donna romana e un barbaro, oltre al miracolo della Madonna degli alberi, giochi barbarici, il torneo degli arcieri, con la novità di una partita di Harpastum, l’antenato di uno sport simile a calcio e rugby, con cui si allenavano i legionari prima delle battaglie. Un’occasione per tornare indietro nel tempo, rivivendo scene e ambientazioni di allora. Un modo per poter comprendere meglio la storia in modo diretto, osservando come erano vestite le persone, come si combatteva, come veniva allestite le cerimonie solenni, come un matrimonio. Il festival è stato arricchito anche da momenti culturali, utili a illustrare quanto poi viene visto rievocato nei vari spazi del parco Europa e nel centro di Bagnolo. Una festa che continua a crescere anno dopo anno, con la partecipazione di gruppi storici che arrivano pure da lontano, carichi di passione e amore per la storia.

Antonio Lecci