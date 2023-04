Nella campina sotto sequestro ora c’è chi abita nelle roulotte Ma l’area ha destinazione agricola

La "campina" di via Imbreto, a Budrio di Correggio, non solo non ha visto fermarsi i lavori, ma risulta essere già occupata, con tanto di roulotte a fare da abitazioni, accanto a un bagno chimico usato per i servizi igienici. I residenti nella zona sono inviperiti. Perché a nulla sembrano essere serviti gli interventi delle autorità, compreso l’ordine di sequestro preventivo dell’intera area ad opera dell’autorità giudiziaria, poco più di un mese fa.

Dopo le sanzioni amministrative, i residenti nella zona speravano che il provvedimento di sequestro dell’area, con tanto di sigilli e la chiusura degli accessi con blocchi di cemento, potesse bloccare i lavori. Che, invece, non si sono fermati, con i proprietari che hanno deciso di entrare comunque nell’area per eseguire dei lavori, piazzare i bagni chimici e pure le roulotte, dove l’altra sera c’erano luci interne accese e presenza di persone.

Già prima del provvedimento della magistratura, il commissario straordinario del Comune di Correggio aveva emesso una apposita ordinanza per bloccare i lavori, che non sono affatto autorizzati in quell’area, che risulta essere a destinazione esclusivamente agricola. Ora alcuni cittadini stanno pensando di costituirsi in un comitato, per evitare che possa sorgere uno spazio "residenziale", senza alcuna autorizzazione. Anche alcune forze politiche, in particolare la lista di centrodestra, hanno sollecitato interventi per garantire il ripristino della legalità.

a.le.