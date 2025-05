Nella centrale idrica con Iren. Per conoscere il ciclo dell’acqua

Con la classe abbiamo partecipato all’anteprima del festival di Internazionale Kids. L’evento si è tenuto alla centrale idrica di Reggio Emilia Est, a cura di Eduiren. Ad accoglierci all’acquedotto c’erano – per la redazione di Internazionale Kids – Alberto Emiletti e Martina Recchiuti, che hanno fatto una breve introduzione su come realizzano il mensile dedicato ai ragazzi e come scelgono i contenuti.

Gli articoli sono scritti da giornalisti di tutto il mondo e pubblicati in diverse riviste e loro li scelgono, li fanno tradurre, così che anche noi possiamo leggerli.

Siamo poi passati alla visita dell’acquedotto insieme agli esperti di Eduiren, Arturo Bertoldi e Fiorenza Genovesi, che ci hanno spiegato da dove si ricava l’acqua di Reggio. Adesso sappiamo che le riserve di acqua nelle cisterne dell’acquedotto si estraggono dalle falde acquifere, a cento metri nel sottosuolo. Le falde acquifere si formano dall’acqua piovana che impiega fino a 40 anni per raggiungere questa profondità. Ci hanno anche spiegato come arriva l’acqua nelle nostre case e quali oggetti ne consumano di più. Lo sciacquone è l’oggetto che consuma più acqua nella nostra casa, quasi 12 litri ogni volta che lo usiamo. Arturo Bertoldi ci ha fatto poi visitare le due vasche dove all’interno viene tenuto l’accumulo di acqua trattata, profonde 15 metri ciascuna. Visitarle è stata una bella esperienza perché non è un luogo accessibile a tutti. L’impianto viene controllato da una sala monitor a distanza.

Ci siamo successivamente spostati in un altro ambiente dove era esposto un modellino dell’intero procedimento che subisce l’acqua prima di arrivare nelle nostre case.

Il primo passaggio illustrato nel modellino – spiegatoci da Fiorenza Genovese – è stato la captazione dell’acqua nelle falde acquifere. Il secondo passaggio presente nel modellino era il trattamento dell’acqua ricavata, cioè la disinfezione dei germi presenti. Da questo abbiamo capito che l’acqua che arriva nelle nostre case è sicura, potabile e che non abbiamo bisogno di comprarla. La terza fase è l’accumulo a terra, ovvero l’accumulo dell’acqua precedentemente disinfettata. Nel modellino era rappresentata inoltre l’acqua che attraverso un sistema di tubi che sale sulla torre idrica dell’acquedotto, detta anche torre piezometrica, per preparare il quarto passaggio, chiamato rilancio.

L’acqua poi viene accumulata in cima alla torre idrica, la sua altezza è finalizzata allo sfruttamento del principio dei vasi comunicanti. Il sesto passaggio presente nel modellino è la distribuzione dell’acqua nelle nostre case attraverso le tubature. A seguire abbiamo visto come l’acqua da noi consumata viene scaricata nelle fogne dove si depura nuovamente e per poi venire restituita nei fiumi e ripetere così il suo ciclo.

Simone Milano

e Andrea Barchi II C