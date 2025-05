Nella chiesa dei Cappuccini musica e beneficenza

Alle 17, la chiesa di Santa Croce (Frati Cappuccini), in Via Ferrari Bonini, ospita un concerto nell’ambito della rassegna Soli Deo Gloria, con la direzione artistica di Renato Negri. In programma, di Girolamo Frescobaldi, "Fiori Musicali, Messa della Madonna", eseguito da Gianni Golinelli (organo e canto gregoriano). Il concerto (ingresso libero) è a favore della Mensa dei Cappuccini. La Messa della Madonna è una delle tre messe che costituiscono i Fiori musicali del 1635, l’unica opera per organo di Frescobaldi dedicata interamente alla musica sacra.