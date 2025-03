Nella cripta del Duomo il Padre Nostro di Simone Weil

Per "Risonanze della parola", alle 16,45 nella cripta della Cattedrale - si può assistere (con ingresso libero) alla lettura del Padre nostro di Simone Weil. Al leggio, Pierluigi Tedeschi. Filosofa, innamorata del pensiero greco, combattente per la giustizia e il rispetto della umana, Simone Weil si impose di recitare il Padre nostro ogni mattina e il suo breve saggio, che viene letto integralmente in questo appuntamento, è un commento alla più importante preghiera cristiana. A fare da contrappunto alla lettura ci sono le musiche di Haendel, Vivaldi, Monteverdi e Dubois, eseguite da Sara Fornaciari (soprano), Anna Giaroli (violino) e Ioana Carausu (organo).