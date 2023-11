Nella ex zona rossa del sisma, apre la nuova sede del sindacato Cisl

Nuova sede della Cisl a Reggiolo, in via Matteotti, nell’ex zona rossa post terremoto. La sede, nell’ex cinema, accoglie gli uffici sindacali e servizi vari. Al taglio del nastro presenti il vicesindaco Franco Albinelli, il segretario Cisl, Rosamaria Papaleo, i dirigenti Sadid Aziz, Domenico Chiatto e Andrea Sirianni. Papaleo ha sottolineato come la Cisl stia continuano a investire sul territorio per portare sostegno "non solo agli iscritti ma a tutta la comunità". La sede funge da ufficio zonale, con servizi fiscali, patronato Inas, sportello pensionati, in uno spazio riqualificato nel centro storico del paese della Bassa.