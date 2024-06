Nella giunta Ruggi un’assessora di 18 anni

La nuova amministrazione comunale di Castelnovo Monti, guidata dal neo sindaco Emanuele Ferrari (già vicesindaco), si è insediata ufficialmente ieri con una seduta partecipata e non comune: è stata infatti aperta dalla banda di Felina e dal coro Bismantova, che hanno eseguito il Và Pensiero e l’Inno di Mameli. Dopo il giuramento, il sindaco Ferrari ha fatto il suo discorso di insediamento: "Oggi parte un percorso che per alcuni è un nuovo inizio, visto che abbiamo 10 nuovi consiglieri, segno positivo, per altri invece continua con la conferma dopo il precedente mandato. Lavoreremo in continuità per il benessere dei nostri cittadini. Lo faremo confrontandoci, con rispetto reciproco, dialogando: partiamo da presupposti buoni per poter collaborare riconoscendo anche il risultato importante di chi non ha vinto la consultazione ma ha portato comunque argomenti e idee. Il sindaco è di tutti, governa per chi l’ha votato e per chi non l’ha votato, questa è la democrazia. Auspico un’importante partecipazione dei capigruppo che sono figure decisive, che mediano e cuciono un tessuto, tra i consiglieri, gli amministratori e i cittadini". I punti essenziali del sindaco Ferrari: la fragilità del territorio, prossimità, Costituzione, Resistenza e antifascismo, l’eredità del sindaco Bini che ha fatto investimenti sul territorio di 52 milioni di euro. La nuova giunta: il sindaco ha mantenuto le deleghe ad affari generali, sanità, scuola, commercio e turismo, comunicazione, giovani, associazionismo e volontariato; Daniele Valentini è vicesindaco e assessore a bilancio, urbanistica, pianificazione opere pubbliche, agricoltura, attività produttive, città slow, Protezione civile; Silvia Dallaporta deleghe al personale, formazione professionale e lavoro, welfare-servizi sociali, promozione territorio e sostenibilità, semplificazione, pace e diritti; Giorgio Severi assessore a manutenzione e patrimonio, ambiente, frazioni; Carlo Boni assessore allo sport, mobilità, edilizia privata, digitalizzazione; Erica Spadaccini assessore alla cultura, gemellaggi, pari opportunità e politiche di genere, partecipazione. Inoltre il sindaco assegnerà alcune deleghe a consiglieri che lavoreranno in stretta collaborazione con i rispettivi assessori: Gianni Leurini a sport e manutenzione; Lucia Manfredi a gemellaggi e città slow; Thomas Predieri a cultura, pace e diritti; Tiziana Lanzi a scuola, associazionismo e volontariato; Patrizia Agnesini a commercio e turismo. Capigruppo: Lucia Manfredi e per la minoranza Ermanno Briglia.

Settimo Baisi