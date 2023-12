Nella notte di Natale è morto il dottor Sani

Si è spento serenamente a 92 anni, la notte di Natale, il dottor Vincenzo Sani, a lungo presidente dell’ordine dei farmacisti.

Sani era molto conosciuto in città per il suo ruolo professionale e per il suo grande impegno nel volontariato e nell’associazionismo. Una persona gentile e cordiale, colta e perbene, dai toni sempre pacati.

"Si è sempre speso molto per gli altri – ricorda commosso il figlio Lorenzo, giornalista in pensione di Qn-il Resto del Carlino e attuale consigliere dell’Ordine dei giornalisti –. Mio padre è stato per una trentina d’anni presidente dell’ordine dei farmacisti di Reggio, per altri vent’anni vicepresidente Enpaf (ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti). Pur non avendo mai avuto una farmacia, ha sempre lavorato per aziende farmaceutiche e per aziende del distretto nell’accreditamento dei farmaci per il ministero".

Sani è stato attivissimo in città anche come presidente della sezione Unitalsi – accompagnava gli ammalati a Lourdes – come Accademico della cucina e presidente del Lions Club di Reggio distretto 108 T.

"Era una persona sempre molto aperta, cordiale, pronta ad aiutare gli altri – prosegue il figlio Lorenzo –. Si è spento nella sua casa di via Mirabello, dove dalle finestre nei tempi d’oro vedevamo bene le partite della Reggiana. Noi ragazzi non ce ne siamo persa una... Mio padre fino all’ultimo è stato lucido: leggeva moltissimo, era un grande appassionato di storia".

Vincenzo Sani – rimasto vedovo dell’amata moglie Andreina Soncini cinque anni fa – lascia due figli, Lorenzo e Angelo (commercialista) e sette adorati nipoti.

Oggi alle 16 nella chiesa di Sant’Antonio l’ultimo saluto, poi il feretro proseguirà fino al cimitero monumentale dove la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia.