Nella piazza intitolata a Bacco premiati nocino e balsamico

Un folto pubblico ha partecipato all’inaugurazione di piazza del Bacco, l’area di via Libertà che a Rio Saliceto è usata come parcheggio. L’intitolazione a Bacco è di richiamo allo storico monumento del "Noè", a tutti noto come "Statua del Bacco" ideato dall’allora sindaco Pier Giacinto Terrachini e una volta presente in paese.

Il monumento, distrutto nel 1934, raffigurava la divinità su un’enorme botte ed era un simbolo di quanto la coltivazione vitivinicola fosse prioritaria per Rio Saliceto. E’ stata pure l’occasione per premiare i vincitori del concorso del nocino e del Palio dell’aceto balsamico tradizionale.

Per il nocino ha vinto Michele Scuro (nella foto), mentre per l’aceto ha trionfato Luciano Lotti, tra i volontari dell’acetaia comunale riese. "L’idea di intitolare la piazza a Bacco – ha detto il sindaco Lucio Malavasi – è frutto della nostra ricerca storica e della volontà di valorizzare un’area fino a qualche mese fa degradata. La realizzazione dell’anello ciclopedonale urbano ha consentito di progettare anche il recupero di questo luogo. Oggi vogliamo ridonare simbolicamente un monumento distrutto nel 1934 e intitolare la piazza per ricordare la nostra storia".