Nella primavera prossima sarà rifatto l’asfalto in via Quarti

Manutenzione straordinaria in vista per via Quarti, strada provinciale di Cadelbosco Sopra, che si collega alla tratta fra Castelnovo Sotto e Bagnolo. Nei giorni scorsi il consigliere Davide Ganapini (Fi) ha interpellato la Provincia di Reggio, competente per quella arteria viaria, dopo le sollecitazioni di cittadini che lamentano una situazione critica dell’asfalto, con rischi di sbandate e incidenti.

"Gli uffici preposti hanno comunicato – dice il consigliere provinciale – che sono in corso da parte di Ireti dei lavori di sostituzione ed estendimento rete gas. E a completamento dei lavori, Ireti avrà in carico anche il ripristino della pavimentazione stradale dell’intera carreggiata sull’intero tratto di via Quarti. Il ripristino dovrebbe essere eseguito nella primavera 2024, essendo necessario attendere l’assestamento del terreno. In continuità con l’intervento di Ireti la Provincia contribuirà con centomila euro, grazie a fondi ministeriali".

La presenza di cedimenti spesso "invita" i conducenti a invadere la corsia opposta, con un elevato rischio di scontri fra auto.