Nella Rocca si parla di benessere e stili di vita

"Prendiamo la vita con uno spirito nuovo" è il tema dell’incontro in programma stasera alle 20,30 al museo dei Gonzaga, nella rocca di Novellara, organizzato dalla Azienda I Millefiori in collaborazione con il Comune, per dare indicazioni, suggerimenti, informazioni sugli stili di vita migliori per ogni età. Dopo il primo appuntamento, in cui si è affrontato il tema dell’alcol, l’appuntamento di stasera, a ingresso libero, serve per presentare diversi progetti per la promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità, attraverso pratiche fondate su arti visive, performative e patrimonio culturale. "Arte e benessere: incontri tra creatività e fragilità" è il titolo del secondo appuntamento aperto dalla presentazione dell’assessore Laura Bocedi, prima di illustrare i vari progetti con Roberta Ragni (referente servizio Sap), Sabina Dallasta (arteterapeuta), Daniela Calligaris e Chiara Magnani (animatrici della Casa Residenza Anziani e Centri diurni Azienda Speciale I Millefiori), Veronica Riccò (referente del Museo per il Progetto "Campo di Possibilità") e Matteo Carnevali (autore e regista teatrale).