Nella sala civica la personale di Jimmy Franceschini

Domani, alle 11.30, viene inaugurata nella sala civica di via Morandi 9, la mostra personale di Francesco Franceschini, alias Jimmy. L’esposizione, dal titolo “Divertissement”, rimarrà visitabile fino al 30 luglio.

L’artista, dopo aver passato una intera vita con la matita in mano (il computer era ancora molto lontano) a progettare arredamenti di interni per diverse aziende, designer di mobili, lampade e oggetti vari, si è dedicato per puro “divertissement” alla “creazione” di quadri, pannelli decorativi e grafiche su tela, cartoncini, carta, ecc… per trasmettere e fissare ricordi ed emozioni che gli sono rimasti nel tempo con diversi tecniche e diversi materiali e con richiami ad omaggiare artisti del passato.

Il ricavato di eventuali acquisti sarà in parte devoluto alla Lega del Filo d’Oro.

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.