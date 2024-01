Nella scuola dell’infanzia Pio VI una nuova sezione bilingue

Nella scuola dell’infanzia Pio VI di Pieve Modolena è stata introdotta dal 2021 una nuova sezione bilingue (italiano-inglese), un passo significativo verso l’arricchimento del bagaglio linguistico e culturale dei bambini. Il progetto ha come obbiettivo non solo la possibilità di apprendere una seconda lingua, ma anche di sviluppare una comprensione più profonda delle culture ad esse associate. La sezione bilingue vede la presenza quotidiana di una madre lingua, insegnante certificata Helen Doron, specializzata nello sviluppo di corsi per bambini. Particolarmente importanti in una sezione bilingue sono le routine come ad esempio l’accoglienza al mattino, la merenda, l’appello.

"Da genitori, all’inizio, avevamo molti dubbi sulla decisione di iscrivere nostro figlio in una sezione dove per l’intera mattinata si parlasse solo in inglese. Essendo piccolo avevamo il timore che il bambino potesse essere in difficoltà, paura che non comprendesse quanto gli veniva comunicato. Invece, il nostro bambino si è trovato benissimo, non ha avuto nessuna difficoltà con la nuova lingua, l’ha appresa naturalmente. Per lui non c’è stata differenza nell’imparare i nuovi vocaboli in inglese o in italiano. Il continuo allenamento nel sentire parlare due lingue, ha fatto sì che nostro figlio migliorasse ed ampliasse anche il suo vocabolario in italiano, sviluppando un linguaggio più ampio e articolato", la testimonianza di una mamma.