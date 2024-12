Oggi alle 17 all’auditorium Fellini-Masina in centro a Reggiolo, nell’ambito della stagione del teatro Rinaldi, va in scena "Nella spirale della storia", un racconto che intreccia voce, musica ed elementi di vita vissuta di Giovanni Rinaldi, Federico Fellini e di Nino Rota, legati da un filo invisibile che passa proprio da Reggiolo e dalle sue storie. Uno spettacolo di prosa con testo di Giulia Bassi, gli attori di On Art, il Rinaldi Consort e la regia di Matteo Bartoli.

Per informazioni e prenotazioni:

375-6387639