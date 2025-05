Nella sua auto con una mazza e un manganello

Sempre più spesso capita di trovare oggetti atti a offendere, se non addirittura vere e proprie armi, in possesso di persone che si spostano in auto. E quasi sempre si tratta di un possesso ingiustificato, senza motivi logici che possano in qualche modo dimostrare una "buona fede" di coloro che incappano negli accertamenti. L’ennesimo episodio si è verificato mercoledì scorso alle porte di Rio Saliceto, nel corso di un controllo stradale che i carabinieri di Campagnola hanno effettuato in via Ca de Frati, alla prima periferia del paese. A bordo di un’auto c’era un uomo di 22 anni. apparso piuttosto nervoso. E l’approfondimento del controllo ha permesso ai militari di rinvenire nell’auto un manganello telescopico in metallo con torcia non funzionante, oltre a un bastone artigianale in legno della lunghezza di oltre settanta centimetri. Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri hanno denunciato il 22enne, residente nella Bassa Reggiana. Il controllo è avvenuto l’altra mattina.

Gli oggetti contestati erano sotto il sedile anteriore lato passeggero, oltre che nel bagagliaio. Alla richiesta di spiegazioni sulla presenza di quel materiale in auto, il giovane non sarebbe riuscito a fornire una giustificazione. Per questo è stato portato in caserma e denunciato alla magistratura. E gli oggetti sono stati sequestrati.