Nella vasca di Lodi un pareggio e tanto rammarico

Primo pareggio stagionale per la Reggiana (25), che impatta 10-10 nella vasca dello Sporting Lodi (21) nel big match dell’ultima giornata d’andata di Serie C. Una gara sempre sul filo dell’equilibrio, dove gli ospiti trovano 2 reti di vantaggio a fine secondo quarto, vengono rimontati, allungano nuovamente nel 4° periodo prima di essere raggiunti nel rovente finale. Per ottenere la nona vittoria in altrettanti match non bastano le reti di Righetti (3), Curti (2), Algeri, Borsari, Bussei, Magnani e Ruini. "Un risultato che non mi soddisfa, a 1’ dalla fine vincevamo di 2 reti. Forse alla vigilia ci avremmo messo la firma, ora rimane tanto rammarico", commenta a fine gara il tecnico cittadino Franceschetti, che non risparmia qualche critica sull’arbitraggio: "Abbiamo difeso a zona e loro sempre in pressing, ma le nostre espulsioni sono 18 e le loro 12. Un dato quantomeno strano". I granata mantengono la vetta del girone a +3 su Mestrina e a +4 sul già citato Sporting.