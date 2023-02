Nell’area agricola i lavori risultano bloccati, ma sono comparse strutture in cemento e tubi

I lavori risultano formalmente bloccati, ma in realtà sembrano esserci trasferimenti di materiale che fanno pensare a una prosecuzione delle operazioni che punterebbero alla realizzazione di uno spazio abitativo – non si esclude una "campina" – su un terreno che, invece, risulta essere di esclusiva destinazione agricola. La zona in questione è in via Imbreto, alla periferia di Correggio, nei pressi dell’Oasi di Budrio.

Dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in zona, sono intervenute le autorità, con sopralluoghi delle forze dell’ordine e dei tecnici degli enti pubblici competenti in materia. In attesa di completare l’iter per un possibile sequestro dell’area e un ripristino delle condizioni originarie dello stesso terreno, sembra però che i lavori siano in corso d’opera, tanto che nell’area sono comparse alcune attrezzature come strutture in cemento e tubi, ipotizzandone l’uso per un sistema di scolo.

Il trasferimento di questo materiale nel terreno agricolo è stato segnalato agli uffici comunali, facendo avviare ulteriori accertamenti. Le autorità locali stanno raccogliendo i dati necessari per poter eseguire gli interventi previsti in tempi brevi. Ed eventuali lavori eseguiti in quell’area, difformi da quanto prevedono la destinazione d’uso e la normativa in vigore, rischiano di dover essere smantellati.