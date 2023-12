Nell’auto 25 tablet e cellulari: denunciata

Nell’auto nascondeva tablet e cellulari, cesoie e forbici: una 49enne reggiana è stata denunciata con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione. La donna è finita nei guai durante un controllo stradale dei carabinieri della tenenza di Scandiano che hanno fermato in via Ubersetto un’auto, guidata dalla donna che ha subito manifestato un’immotivata ansia. I militari dell’Arma hanno quindi controllato l’abitacolo della macchina per eseguire ulteriori accertamenti.

I carabinieri, all’interno di una portiera, hanno poi trovato un paio di forbici della lunghezza di 15 centimetri e, sui sedili posteriori in una busta in plastica, un paio di forbici in acciaio della lunghezza di 24 centimetri. Nell’auto sono state trovate anche una cesoia con lama in acciaio di 25 centimetri e sui sedili posteriori (nascosta sotto una coperta in lana) pure una busta in plastica con diversi dispositivi informatici: 25 dispositivi, tra tablet e cellulari, di dubbia provenienza in quanto la donna non ha fornito una valida giustificazione sulla loro detenzione. In una borsa è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico con un manico in legno della lunghezza (compresa di lama) di 12 centimetri. I carabinieri di Scandiano hanno accompagnato la 49enne in caserma: è stata denunciata alla Procura di Reggio. I militari hanno sequestrato anche gli strumenti e i dispositivi informatici.

Matteo Barca