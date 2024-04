Nell’auto con tirapugni, coltello e mazza di legno: denunciato

È stato fermato per un controllo in centro a Novellara, in viale Montegrappa, manifestando da subito un evidente nervosismo che non è passato inosservato, come se avesse qualcosa da nascondere. In effetti, l’uomo, un 44enne, residente a Carpi, in auto aveva due tirapugni, un coltello a serramanico lungo 23 centimetri e una mazza in legno di sessanta centimetri di lunghezza. La presenza di questo materiale è stata scoperta dai carabinieri di Novellara nel corso di un normale accertamento stradale, avvenuto verso mezzogiorno di domenica nel centro abitato della cittadina. L’uomo, non avendo saputo fornire adeguate giustificazioni sul possesso di coltello, tirapugni e mazza in legno, è stato identificato, portato in caserma e poi denunciato alla magistratura reggiana per porto d’armi o oggetti atti a offendere. Quando si è levata la paletta dell’alt al posto di controllo, il 44enne è apparso nervoso e preoccupato. Per questo i carabinieri, che si sono insospettiti per quell’atteggiamento, hanno approfondito le verifiche, con una perquisizione accurata dell’auto. Si poteva ipotizzare la presenza di droga. Invece, sono stati trovati il coltello, i tirapugni e la mazza, deposti tra il vano portaoggetti e il baule della vettura. Il tutto senza giustificato motivo. Per questo è scattata la denuncia alla magistratura, con il sequestro degli oggetti contestati.