Nelle lettere il pagamento per la vendita della droga

Strane lettere, quelle che riceveva nella cassetta della posta un 25enne disoccupato di Campegine: contenevano euro in contanti. In casa ce n’erano mille, sempre in contanti, oltre ad altre buste contenenti complessivamente 8 etti di droga tra marijuana ed hascisc. A causa di questa anomala - e secondo i carabinieri anche abbastanza fitta - corrispondenza il giovane, un insospettabile incensurato, giovedì mattina è stato arrestato dai militari di Castelnovo Sotto e Gattatico con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era tenuto sotto controllo dai Carabinieri, che sono intervenuti quando ormai certi che in quell’abitazione ci fossero giri poco leciti.

Il 25enne, da casa, grazie al probabile scambio droga-danaro che avveniva senza incontrarsi con l’utilizzo della cassetta postale, gestiva un bel business. I clienti lasciavano nella cassetta postale il corrispettivo concordato e ritiravano la droga.

L’altra mattina i militari hanno bussato alla porta del giovane e hanno iniziato un’accurata perquisizione stanza per stanza. Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati materiali per il confezionamento delle dosi, droga e soldi. In particolare una busta con mezzo chilo di marjuana è stata rinvenuta in un mobile della camera da letto, mentre sul tavolo del soggiorno c’erano due buste di plastica contenenti rispettivamente 215 e 19 grammi di marjuana, vari frammenti di hascisc per un peso di oltre 20 grammi, e un bilancino di precisione. In un mobile del soggiorno c’erano altre buste idonee sia alla termosaldatura che alla chiusura ermetica, mentre una mazzetta da 980 euro era custodita nel portafoglio. Altri 15 euro sono stati rinvenuti all’interno della cassetta postale del giovane.

Inevitabile l’arresto in flagranza. Il giovane, G.C. le sue iniziali, è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima. Il reato per lui formulato è detenzione di droga ai fini di spaccio. Assistito dall’avvocato Francesco Cupello, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha fatto dichiarazioni spontanee: ha detto che la droga era per uso personale e che ne aveva fatto scorta acquistandola ogni tanto. E ha detto che i soldi sequestrati in casa, un migliaio di euro, servivano a lui e alla fidanzata per pagare le spese mensili. Il pm ha chiesto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha fissato il processo in marzo.

Dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Le indagini - coordinate dalla Procura reggiana, diretta dal dottor Gaetano Calogero Paci - sono ancora nella fase preliminare e proseguiranno con altri approfondimenti investigativi.

Francesca Chilloni

Alessandra Codeluppi