Nelle piazze i fiori per i Caffè Incontro

Fino a domani le piantine di nontiscordardimé di Aima. Ai banchetti sarà possibile scegliere con una donazione di 5 euro una piantina di nontiscordardimé, il fiore simbolo di speranza dalle associazioni che sostengono le persone con demenza e i loro familiari. Attraverso i nontiscordardimé si potranno sostenere i Caffè Incontro organizzati da Aima, momenti di ritrovo realizzati all’interno di sette Centri Sociali della Provincia per favorire il mantenimento della socializzazione dei familiari e delle persone con demenza. Questi i luoghi e le date in cui poter trovare dalle 8 alle 13 i nontiscordardimé di AIMA: 11 marzo Reggio Emilia (Piazza Fontanesi), Correggio (Corso Mazzini), Guastalla (via Gonzaga), Poviglio (piazza Umberto I), Bibbiano (piazza Repubblica); 13 marzo Albinea (piazza Cavicchioni), Scandiano (area mercatale Parco della Resistenza), Castelnovo ne’Monti (piazza Gramsci).