Nell’ex bocciodromo nasce la palestra di pugilato

L’ex bocciodromo di Reggiolo, trasformato per qualche anno nella sede provvisoria del municipio nel periodo post terremoto, torna a essere destinata ad attività sportive. L’edificio di via IV Novembre accoglierà una palestra di pugilato, come da accordi raggiunti tra Comune e associazione sportiva Southpaw Boxing Club di Viadana. Questa realtà sportiva della Bassa mantovana promuove sport da combattimento e pugilato, anche a livello agonistico. A Reggiolo l’attività sportiva dovrebbe iniziare in settembre, coinvolgendo soprattutto i giovani.

L’associazione è stata finanziata da risorse pubbliche regionali, per il programma di rivitalizzazione dei centri storici dei Comuni colpiti dal sisma. Il finanziamento garantirà la realizzazione di parte dei lavori all’interno dello stabile. L’accordo è stato firmato dal sindaco Roberto Angeli e da Cristian Marchetti, due volte campione d’Italia della categoria medio massimo e istruttore della palestra di pugilato destinata a nascere in paese.