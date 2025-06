Nell’ex cinema Forum nasce il polo culturale

Non più solo cinema, ma un vero e proprio centro polivalente; con il fiore all’occhiello dell’insediamento, al piano terra, della biblioteca comunale. Così il comune di Sant’Ilario d’Enza utilizzerà gli 850mila euro ottenuti dai fondi regionali per la riqualificazione urbana, che hanno visto premiare il progetto del paese sulla via Emilia: rimodernando l’ex Cinema Forum che diventerà un edificio "del tutto nuovo e ancora più aperto alla cittadinanza". Parole del primo cittadino, Marcello Moretti che esprime "grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, che rappresenta però anche una importante sfida per tutta la comunità".

Nel concreto la ristrutturazione dello storico immobile prevede che al primo piano rimanga un locale dedicato alle proiezioni, alle rappresentazioni teatrali, ma anche ad eventi organizzati dagli enti operanti nel territorio comunale. Al piano terra invece verrà ospitata la biblioteca, che ha sede attualmente al primo piano del celeberrimo "grattacielo" di Sant’Ilario. Nel rinnovato Forum, i cittadini potranno avere a disposizione libri e sale di lettura in locali molto più ampi e fruibili rispetto all’attuale dislocazione. Il costo totale dell’intervento sull’edificio sarà di circa 2 milioni e 200mila euro che verranno coperti, oltre che dai fondi erogati dal bando regionale, anche da altri finanziamenti richiesti dall’Amministrazione, più una quota a carico del comune stesso. "Per noi – aggiunge Moretti – la nuova veste del Forum è un primo passo per un processo di riqualificazione di tutto il centro storico".