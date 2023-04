Nell’ex macello nasce il paradiso dei bambini

Nell’ex macello comunale verrà attivato un nuovo servizio di ludoteca, dove verrà trasferita la biblioteca bambini e ragazzi, che oggi si trova nelle sale del Castello medievale.

In questa nuova location gli spazi a disposizione raddoppieranno. Inoltre saranno acquistati arredi nuovi, moderni e funzionali. Lo hanno spiegato il sindaco Fausto Torelli (nella foto) e l’assessore alla scuola e alle politiche giovanili Elena Terenziani nel corso dell’incontro di mercoledì sera con i cittadini. Il recupero del quadrilatero di edifici (sottoposto a vincolo di interesse storico e culturale) procede da tempo: ora è in cantiere il recupero dell’ala sud, che ha ottenuto un contributo di 700mila euro dalla Regione nell’ambito del Bando 2021 per la rigenerazione urbana. La restante parte della spesa (circa 815mila euro) verrà cofinanziata dal Comune. Terenziani ha anche aggiunto che il progetto prevede la sistemazione del giardino sul retro, con arredi che lo renderanno utilizzabile per eventi vari come letture e piccole rappresentazioni. Sarà messo a posto anche il cortile interno al quadrilatero. Complessivamente l’area (dove un tempo erano collocati uffici dell’Ausl), sarà circondata da circa 1500 mq di verde e cortili. Il termine dei lavori è previsto nell’anno 2024, mentre l’attivazione dei nuovi servizi per il 2025. Torelli nel corso della serata ha "tratteggiato" l’idea della Montecchio futura e nuovi progetti a cui si sta pensando. Interessano il museo di Villa Aiola e la sala civica, il secondo piano di Casa Cavezzi, il teatro, il centro sportivo Notari, le strade ciclabili e il centro sociale Marabù.

f.c.