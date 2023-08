"Nell’industria paghe più alte Meglio i contratti collettivi"

"Il dibattito nato attorno al tema del salario minimo ha visto circolare fin troppi slogan in questi giorni e necessita invece di fare chiarezza".

Contro la polarizzazione delle posizioni e la semplificazione del messaggio si schiera Unindustria, che così fa chiarezza sulla sua posizione rispetto al tema del salario minimo in discussione in questi giorni estivi.

"Innanzitutto va chiarito che gli stipendi previsti nei contratti siglati a livello nazionale da Confindustria vanno oltre i 9 euro lordi, proposti dalla direttiva europea – mettono in chiaro dalla sede di via Toschi – Crediamo si debba ragionare diversamente a fronte della contrattazione che nel nostro Paese, diversamente da altri, ha da tempo instaurato un clima di confronto costruttivo, seppur talvolta caratterizzato da contrasti in fase di rinnovo, che vede gli interessi di imprese e lavoratori tutelati dai corpi intermedi come le associazioni di categoria, le istituzioni e i sindacati che garantiscono a tutti i soggetti coinvolti tutele e ascolto delle diverse necessità. Un confronto da cui è nato l’utilizzo anche, non dimentichiamolo, di uno strumento come il welfare che, mai come ora, si dimostra importante".

Insomma, non solo salario ma anche diritti. Una posizione in parte condivisa dagli stessi sindacati. "Crediamo quindi che, a fronte della conformazione del nostro tessuto economico, costituito in larga parte da piccole imprese, sia necessaria mantenere la rotta su questo binario e anzi, che vada rafforzata la contrattazione collettiva, per non lasciare nessuno al di fuori di questo importante strumento – conclude Unindustria –. Pensiamo inoltre che si debba continuare a lavorare sulla riduzione delle tasse sul lavoro, sul premiare competenze e produttività e sul miglioramento di tutti quei fattori che portano allo sviluppo".