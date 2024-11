’Nello spirito di Ligabue’ per altri tre giorni

Prosegue con buon riscontro di pubblico e iniziative rivolte ai giovanissimi la mostra personale di Vainer Marconi ‘Nello spirito di Ligabue’, curata da Stefania Ferrari e Gian Domenico Silvestrone, all’Arcus Artis gallery lab fino a domenica.

Una serie di acqueforti, chine, matite e sculture di Marconi si dispiegano nel percorso espositivo, "braccando i sogni di Ligabue", scrive la curatrice, "tra le brume dei pioppeti, scavando a fondo, incidendo segni e simboli che scalfiscono sia la superficie dell’immaginazione sia quella dello spirito". Spirito sempre presente dell’artista, in vagabondaggio tra realtà e allucinazione lungo le golene del po. Una mostra che va al di là dell’omaggio per diventare "indagine profonda e ammirata di un intelletto sconcertante". Marconi (1949 a Villa Seta di Cadelbosco), ha studiato scultura, pittura e incisione all’Accademia dei Belle Arti di Bologna. Molto intensa la sua attività espositiva in mostre individuali e collettive dal 1973 al 2015.

Diverse sue opere sono collocate in spazi pubblici, altre fanno parte di collezioni private.

Orari: venerdì e sabato 10-13 e 16-19, domenica 10-13.

