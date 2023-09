Nell’obiettivo di Varini: "Per le mie fotografie ricerco il quotidiano senza spettacolarizzare"

Riccardo Varini è il protagonista dell’esposizione che da maggio occupa gli spazi di Adamlab, negozio-laboratorio di scarpe fatte a mano da Daniele Ardillo, in piazza Fontanesi. L’artista reggiano, 66 anni, noto per il ‘chiarismo’, ha sviluppato nel tempo un linguaggio rarefatto e poetico, che si muove fra natura e animo umano. Della sua opera, fatta per meditare, esiste una monografia edita da Skira, curata da A. Carlo Quintavalle.

Quali sono oggi i mondi e i modi, in cui si esprime la sua ricerca?

"Mi piace spaziare in diversi campi, ma il principale è quello del quotidiano e delle cose che stanno intorno a me, che vivo, senza andare a cercare situazioni spettacolari. La mia ricerca si muove sempre in cose che sento. Il soggetto è dentro di noi e prima o poi trovi qualcosa che lo rispecchia. L’importante, come diceva il grande Giacomelli, è avere qualcosa da raccontare e io cerco di farlo con poesia, non importano sperimentazioni fini a se stesse, bricolage, orpelli a corredo… Per me la fotografia, se possibile, deve agire diretta, immediata, da sola deve arrivare anche a chi non è colto. Per questo è democratica".

‘Alla finestra’ è invece il nome di una raccolta di fotografie in cui le persone dialogano con questo elemento architettonico, silenti e in attesa. Sono queste immagini la rappresentazione di un’assenza?

"Queste fotografie sono luci di un teatro che racconta di solitudine, vuoto e assenza di eventi. Il tempo è rallentato, le persone sono distanti o sole, in atteggiamento riflessivo. Una sottile ironia, una certa pietas però sembra salvare la scena dalla drammaticità. Altre figure, nell’oscurità della stanza, dialogano con la luce di una finestra, in attesa di un indefinito o forse di qualcosa che può arrivare da un momento all’altro. Sempre sono nel silenzio e nell’assenza".

Nel nucleo dei lavori esposti in negozio spicca un meraviglioso ritratto di volto androgino. Quali sono i suoi riferimenti pittorici?

"In questa serie di ritratti, al contrario dei bianchi o dei chiari con un linguaggio mio più personale, per via della luce e del colore vi sono dei rimandi più o meno espliciti alla pittura olandese, a Rembrandt o a Vermeer. Il più delle volte sono ritratti ambientati e per le scenografie sento molto l’influenza di E. Hopper. Ovviamente tutto è filtrato da una luce più morbida che la carta cotone mi aiuta ad enfatizzare. Il ritratto di volto androgino che affiora appena dal buio è un esempio di queste influenze, ma più attuale".

Uno dei concetti più affascinanti della sua poetica è la soglia. Quale significato le attribuisce?

"Il concetto di soglia anche non fisica, che Ghirri aveva individuato come passaggio fra il suo mondo interiore e la visione esterna, è molto importante per me. In questa serie appare anche fisicamente, quasi ovunque. È una distanza che creo e che ti permette di contemplare il silenzio e di cercare magari oltre le pareti, oltre la finestra, come nella fotografia della donna in sottoveste che sbircia attraverso le persiane. Si creano ‘quinte teatrali’ che creano anche mistero, e lasciare spazio all’immaginazione è molto importante in fotografia. Guardare colei che guarda è un’altra soglia ancora".

Un bravo fotografo ha una consuetudine con la ricerca della bellezza, in senso stilistico e formale, e allo stesso tempo tende a ritrarre soggetti che non necessariamente rispondono a un canone di bellezza predefinito. Quando per lei una fotografia è bella ?

"Domanda da 100 punti…forse anche 1000. Sia per le foto di reportage, per altre di paesaggio o di ritratto, financo per le immagini manipolate digitalmente, oggi credo si debba esulare dai canoni squisitamente solo estetici. Cioè meglio parlare di opere ‘interessanti’ o che fanno meditare, come diceva Roland Barthes o anche Ghirri. Un soggetto o un paesaggio già molto ‘bello’ di per sé non significano molto se l’autore non interviene in maniera stimolante. Devo guardare tutta la fotografia, davanti e dietro, non solo, per dire, una bella signorina. È poi una cosa anche personale. In Oriente il canone di bellezza ad esempio è incentrato molto sull’ ombra, qui da noi invece di più sulla luce e sull’ ‘apparire’. Quando dico che la fotografia deve essere interessante credo però di poter togliere l’ultima tendenza o moda, se si può dire, del ‘Bruttismo’, se non è carica di ironia".